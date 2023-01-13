Так, на странице канала CNN 12 января появилась статья по ситуации в Соледаре. 24 канал. Однако издание ссылалось на фейковый канал 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск. Эти сообщения подхватила российская пропаганда.

Важно Имейте терпение и не поддерживайте российскую пропаганду, – воин Мадяр показал видео из Соледара

Журналисты рассказывали об "отступлении из Соледара"

В сообщении говорилось якобы о "критической" ситуации в городе. Хотя украинские власти и Генштаб отмечали, что ВСУ все контролируют.

Более того, журналисты CNN позже утверждали, что съемочная группа стала свидетелем организованного отступления украинских сил из Соледара. В сообщении говорилось, что украинские силы переправляли войска. Якобы это было отступление.

Украинские военные сразу же опровергли.

Сообщение удалили

Через несколько часов публикация исчезла из ресурса, а вместо нее обнародовали статью, где ситуация по Соледара описывают в более дипломатической форме. Ссылок там уже не было. Однако в других материалах издание все еще ссылается на фейковый телеграмм-канал.

В Центре противодействия информации отметили, что даже мировые СМИ, находясь не в Украине, не всегда могут дать оперативную и достоверную оценку ситуации. Точную информацию передают только официальные источники.

Где достоверная информация

В пресс-службе 46 бригады в комментарии 24 Каналу подчеркнули, что CNN ссылаются на фейк. Есть список официальных каналов:

Просят доверять только официальной информации и не поддаваться фейкам и манипуляциям, которые вредят ВСУ.

В Соледаре идут бои, но ВСУ отбивают атаки

Командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" 13 января опубликовал обращение из Соледара. Он отметил, что в городе идут тяжелые стрелковые и артиллерийские бои.

Однако ВСУ отбивают атаки и даже оттесняют врага. Военный призвал не распространять российскую пропаганду, мол, ВСУ отошли от Соледара. Это не соответствует действительности. Опять же всю актуальную информацию сообщают в Генштабе.