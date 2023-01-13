Мадяр призвал людей не распространять российскую пропаганду, мол, ВСУ отошли от Соледара.

Важно Россияне там есть, но город они не контролируют, – у Зеленского описали ситуацию в Соледаре

Ожесточенные бои в городе

Военный показал видео из города. Идут стрелковые и артиллерийские бои. В части Соледара украинским военным удалось оттеснить врага – он был вынужден отступить.

ВСУ стоит в эшелоновой крепкой стенке защиты, достаточными силами. Отряды ППК "Вагнера" постоянно штурмуют, но военный заметил, что защитникам плевать на планы врага. Украинские бойцы качественно выполняют свою работу.

Имейте терпение, а мы имеем честь делать свою работу,

– отметил Мадяр.

Он подчеркнул, что волна деморализации, которая сейчас распространяется, ничего хорошего не принесет. Он напомнил об официальных источниках информации, в частности, Генштабе.

Мадяр опубликовал видео из Соледара: