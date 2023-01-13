Так, ночью продолжались мощные бои. Вооруженные Силы Украины дают отпор российскому врагу.

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Какая ситуация в Соледаре

По состоянию на утро 13 января оккупанты бросили едва ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживают высокую интенсивность наступления.

Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону,

– сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что это сложный этап войны, но мы, без сомнения, победим.

Обратите внимание! Евгений Пригожин заявил, что его наемники уже полностью контролируют город. Но на самом деле это не так. Украинские защитники противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно на территории находится под контролем каждой из сторон.

Ніч у Соледарі була гарячою, тривали бої. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону,

– повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила, що це складний етап війни, але ми, без сумніву, переможемо.

Зверніть увагу! Євгеній Пригожин заявив, що його найманці вже повністю контролюють місто. Але насправді це не так. Українські захисники протистоять ворогу й стримують його наступ. Бої дуже інтенсивні, тому неможливо сказати, скільки саме території перебуває під контролем кожної зі сторін.

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