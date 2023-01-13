Так, ночью продолжались мощные бои. Вооруженные Силы Украины дают отпор российскому врагу.
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Какая ситуация в Соледаре
По состоянию на утро 13 января оккупанты бросили едва ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживают высокую интенсивность наступления.
Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону,
– сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она подчеркнула, что это сложный этап войны, но мы, без сомнения, победим.
Ніч у Соледарі була гарячою, тривали бої. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону,
– повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона наголосила, що це складний етап війни, але ми, без сумніву, переможемо.
В Соледаре – жесткие бои: последние новости
- Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего вопросом номер один были Соледар и Бахмут – борьба в целом за Донецкое направление.
- Ранее командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадьяр" рассказал о положении дел в Соледаре. По его словам, ситуация сложная, но контролируется ВСУ. Давление врага наши защитники сдерживают многократно и ежесуточно.
- Как стало известно, оккупанты из Херсона перебросили в Соледар и Кременную элитных российских десантников и вагнеровцев.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что подступы к Соледару усеяны трупами российских оккупантов.
- Таким образом, российские бойцы передвигаются прямо по телам своих погибших собратьев.
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что оккупанты фактически сносят город с артиллерии. Однако пока до выполнения стратегических целей в этом регионе им еще далековато.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Однако говорится не о тысяче или двух, а о десятках тысяч "200-х" оккупантов.