До ноября 2022 почти все российские силы ВДВ были в районе Херсона. Они удерживали там линию фронта.

Заметьте В Пентагоне нет подтверждений, что Соледарь перешел россиянам

Что известно об опрокидывании сил Россией

С начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантных войск) для усиления линии фронта Кременная после того, как оценила этот сектор как значительно уязвимый,

– заявила британская разведка.

По их данным, эти силы передислоцировали на Донбасс и юг Украины. Более того, скорее всего, командиры там пытаются использовать ВДВ в большей степени в соответствии с их вероятной доктринальной ролью, то есть как элитные силы быстрого реагирования.

Более того, в разведке рассказали, что последние двое суток в районе Соледара и на подступах к Кременной продолжаются ожесточенные бои.

Кого враги бросили воевать на Донбасс