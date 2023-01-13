В последние дни Пригожин и российские "военкоры" пытались разогнать ИПСО относительно того, что украинские силы находятся в окружении в Соледаре. Однако это далеко не так, а российские оккупанты гибнут пачками, как не от пули, так от мороза. Об этом 24 Канала сообщили источники среди военных.

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Что сейчас происходит в Соледаре

Пригожин уже несколько раз заявлял о "взятии Соледара", однако никак его не возьмет. Даже министерству обороны России пришлось позорно погасить "попедобесную эйфорию", заявив о том, что это ложная информация. Теперь российским силам в Соледаре буквально приходится вылезать из кожи вон и любой ценой добиться выполнения приказа командования.

Наши силы мужественно стоят и наносят россиянам колоссальные потери. Оккупанты погибают не только от рук украинских воинов, но и от своих же "побратимов", а также от погодных условий.

Особенно тяжело российским "зекам", которые пошли в ЧВК Пригожина. Их гонят вперед обученные российские наемники, а "встречают" – вооруженные Силы обороны Украины.

В Соледаре вагнеровцы находятся в окружении – с одной стороны, вооруженные силы России, с другой – наши. Зэков гонят вперед наемники. Наши отражают атаки и зеков, и наемников,

– рассказали источники 24 Канала.

Также военные рассказали, что сейчас практически любое ранение русского оккупанта равно смерти. Эвакуация оттуда невозможна, а погода добивает.

У россиян большие проблемы из-за фейка о взятии Соледара