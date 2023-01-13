В последние дни Пригожин и российские "военкоры" пытались разогнать ИПСО относительно того, что украинские силы находятся в окружении в Соледаре. Однако это далеко не так, а российские оккупанты гибнут пачками, как не от пули, так от мороза. Об этом 24 Канала сообщили источники среди военных.
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Что сейчас происходит в Соледаре
Пригожин уже несколько раз заявлял о "взятии Соледара", однако никак его не возьмет. Даже министерству обороны России пришлось позорно погасить "попедобесную эйфорию", заявив о том, что это ложная информация. Теперь российским силам в Соледаре буквально приходится вылезать из кожи вон и любой ценой добиться выполнения приказа командования.
Наши силы мужественно стоят и наносят россиянам колоссальные потери. Оккупанты погибают не только от рук украинских воинов, но и от своих же "побратимов", а также от погодных условий.
Особенно тяжело российским "зекам", которые пошли в ЧВК Пригожина. Их гонят вперед обученные российские наемники, а "встречают" – вооруженные Силы обороны Украины.
В Соледаре вагнеровцы находятся в окружении – с одной стороны, вооруженные силы России, с другой – наши. Зэков гонят вперед наемники. Наши отражают атаки и зеков, и наемников,
– рассказали источники 24 Канала.
Также военные рассказали, что сейчас практически любое ранение русского оккупанта равно смерти. Эвакуация оттуда невозможна, а погода добивает.
У россиян большие проблемы из-за фейка о взятии Соледара
- Российские каналы сообщают, что в ПИК "Вагнера" начались "большие проблемы" из-за объявления о взятии Соледара. Сообщается, что теперь их заставляют действовать "на грани возможностей" – вагнеровцев в прямом смысле толкают в спину.
- Также россияне сами пишут о том, что "потери для такого маленького участка фронта – дикие". И, мол, если что-то не получится, Минобороны использует это против Пригожина и "вагнеровцев".
- Анализ российских каналов свидетельствует, что они начали плавно готовить информационную почву к "сдаче назад". Если еще вчера было "Соледар наш", то теперь говорят о "минимальном шансе неудачи" и пытаются повесить ответственность за фейки на каких-то командиров, якобы сказавших доверчивому Пригожину неправду.