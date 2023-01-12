В частности, в сети появилось видео от украинских военных, которые "невидимым глазом" наблюдали за самоуверенным шествием и бегством с потерями захватчиков. Так, автор видеозаписи сначала отметил, что в сторону украинских военных двигались десятки оккупантов, пишет 24 Канал.

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Выжили меньше половины

Потоптаться по нашей земле в одном месте решили от 20 до 30 оккупантов. Такие огромные силы понадобились, очевидно, для атаки украинских позиций, однако результат оккупантам вряд ли понравился.

Ведь, как видно из видео, "почему-то" назад возвращалось уже гораздо меньше захватчиков, меньше половины. При этом убегали они так быстро, что создавалось впечатление, будто это ускоренное видео, а не съемка в реальном времени. Как отметил сам военный, атаку пушечного мяса России украинские воины успешно отбили.

Если бы не онлайн запись, я бы сказал, что с ускорением убегают. Бегут, твари,

– смеялся военный.

Продолжение следует

Тем, кто выжил, очевидно, радоваться новому дню осталось не так уж долго. Ведь военные проследили, куда именно бежали россияне, и между собой обсуждали предстоящий удар по ним.

Состоялся ли он в считанные минуты или с наступлением темноты, как в начале говорил защитник – неизвестно. Однако понятно одно – военные Украины превращают родную землю в настоящий ад для оккупантов, чтобы те, кому посчастливится выжить, на всю жизнь запомнили и передали потомкам, что сунуться с оружием к украинцам – всегда плохая идея.

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