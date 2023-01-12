Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов. Он отметил, что в городе идут сейчас упорные бои.

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В городе сложная ситуация

Неуместно оценивать в соотношении, какую часть города мы контролируем, какую часть города пытается контролировать враг. Идут бои, ожесточенные бои,

– сказал Громов.

В последние дни звучали противоречивые высказывания по поводу того, кто контролирует город, поскольку бои за этот район продолжаются.

В издании отмечают, что комментарии Громова могут намекать на сложную ситуацию, в которой столкнулись украинские силы в городе. Вагнеровцы уже заявляют, что якобы контролируют центр города, а российские оккупанты заблокировали южный и северный маршруты Соледара.

В ISW отмечают, что контроль над Соледаром "не обязательно позволит российским силам осуществлять контроль над критически важными украинскими наземными путями связи с Бахмутом".

Что происходит на Бахмутском направлении