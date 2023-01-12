Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов. Він зазначив, що у місті йдуть зараз запеклі бої.

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У місті складна ситуація

Недоречно оцінювати у відсотковому співвідношенні, яку частину міста ми контролюємо, яку частину міста намагається контролювати ворог. Йдуть бої, запеклі бої,

– сказав Громов.

Останніми днями лунали суперечливі висловлювання щодо того, хто контролює місто, оскільки бої за цей район продовжуються.

У виданні зазначають, що коментарі Громова можуть натякати на складну ситуацію, в якій зіткнулися українські сили в місті. Вагнерівці вже заявляють, що нібито контролюють центр міста, а російські окупанти заблокували південний і північний маршрути Соледара.

До слова, в ISW зазначають, що контроль над Соледаром "не обов'язково дозволить російським силам здійснювати контроль над критично важливими українськими наземними шляхами зв'язку з Бахмутом".

Що відбувається на Бахмутському напрямку