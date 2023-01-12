Об этом 24 Каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении.

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"Но это не тысяча или две, это – 10, 15 или даже 20 тысяч (потерь оккупантов – 24 Канал) за все время наступления возле Бахмута и Соледара. Они там потери не считают", – говорит Подоляк.

Для россиян там принципиально захватить хотя бы что-нибудь, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно "захватили северную окраину города Соледар", что они "ведут бешеные бои в центре Соледара", что это "решит вопросы войны и мира" и "Украина падет",

– объяснил Подоляк.

По его словам, это нонсенс, но для внутренней аудитории Россия говорят об этом уже неделю – что у них "эффективное продвижение" на Бахмутском направлении и теперь на Соледарском.

Подоляк уверяет, что бы не врали россияне, это не так – оккупанты не перехватили инициативу по этим направлениям, и они так же воюют, как и раньше – концентрируют большое количество войск на фронте.

Он подчеркнул, что Украина не делает неожиданных действий на этом направлении, наш Генштаб ВСУ все прорабатывает.

Россияне сконцентрировали там практически все, что у них было боеспособное, включая остатки контрактной армии, речь идет о спецназе и десантуре, но это "остатки",

– рассказал Подоляк.

По его данным, там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать, и еще там есть военные из ЧВК "Вагнер".

"То есть Россия сконцентрировала эти войска рядом с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар. Это ударная группировка", – отмечает Подоляк.

Он говорит, что оккупанты так воюют еще с Советских времен – они сконцентрировали на этом направлении все, что могут из живой силы, артиллерии и боеприпасов.

Россия уже не сможет переломить ход войны

Но, по его мнению, это не даст никакого перелома в войне.

Это тяжело. Мы теряем своих людей, но Россия уже не сможет переломить ход этой войны,

– уверен Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что ему жаль наших ребят, которые при 17 градусов мороза должны там держать автоматы в руках сутками.

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