Российские захватчики уничтожают здания, ведь каждое из них является своеобразным фортификационным сооружением, из которого можно вести огонь и уничтожать врага. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

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ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам

По состоянию на утро 12 января нет информации, что россиянам удалось существенно продвинуться. Вместо этого есть информация, что 11 января украинским защитникам удалось нанести мощный артиллерийский и авиационный удар по скоплению российских войск под Соледаром.

По словам Гетьмана, в результате атаки, российские захватчики потеряли по меньшей мере 100 военнослужащих, которые осуществляли там боевые действия.

Россияне сменили тактику под Соледаром

Кроме того, оккупанты под Соледаром сменили тактику ведения боевых действий. Теперь они действуют небольшими группами, как и под Бахмутом.

Раньше это были батальонные тактические группы по 800 – 1000 человек, а сейчас это небольшие штурмовые группы от 3 до 30 человек. Они совершают атаку, а если она не удалась, то отходят назад и начинается новая волна,

– сообщил военный аналитик.

По его словам, в течение дня российские оккупанты могут осуществить 10 – 15 таких волн.

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ВСУ уничтожают "элиту" российской армии

В настоящее время под Соледаром воюют не только ЧВК "Вагнера" и новомобилизованные россияне, которые использовались для выявления огневых позиций наших бойцов. Кроме того, оккупационное войско преимущественно использует там минометное оружие, поскольку расстояние между сторонами небольшое.

Так, компанию вагнеровцам и свежемобилизованным под Соледаром составляют также десантно-штурмовые войска. В общем, там воюет "элита" русской армии.

Мы положили там уже несколько тысяч спецназовцев. Это очень хорошо, потому что у них осталось уже немного таких спецназовцев – большое количество мы уничтожили на этом участке фронта,

– рассказал военный аналитик.

Для того чтобы подготовить таких бойцов, стране-агрессору нужно больше времени, чем у нее есть. Поэтому можно ожидать, что спецназовцев в России почти не осталось.

Как действуют эти группы

Гетьман отметил, что в работе этих небольших штурмовых групп врага немаловажную роль играет аэроразведка. Так, в каждой группе есть оператор БпЛА, который передает информацию о расположении позиций наших бойцов, чтобы направить минометный огонь.

Эти штурмовые группы идут без бронежилетов, поскольку несут много боекомплекта. Обязательно у каждой группы есть гранатометы. Как только оккупантам удается продвинуться хотя бы на 10 метров, они сразу закапываются и делают небольшие фортификации, чтобы с этого места можно было продолжать наступление.

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