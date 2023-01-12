Актуальную информацию о ситуации на этом участке фронта рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она сообщила, что россияне продолжают наступление в районе Соледара.

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Россия привлекла вагнеровцев и регулярную армию

По ее словам, цель оккупантов – прорвать оборону украинских войск и захватить Соледар.

Кроме того, Маляр отметила, что россияне продолжают предпринимать попытки оцепления Бахмута. Сообщается, что для этого Россия использует отряды вагнеровцев и регулярных войск.

Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери,

– сказала Маляр.

Что известно о ситуации под Соледаром