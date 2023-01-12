Актуальную информацию о ситуации на этом участке фронта рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она сообщила, что россияне продолжают наступление в районе Соледара.
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Россия привлекла вагнеровцев и регулярную армию
По ее словам, цель оккупантов – прорвать оборону украинских войск и захватить Соледар.
Кроме того, Маляр отметила, что россияне продолжают предпринимать попытки оцепления Бахмута. Сообщается, что для этого Россия использует отряды вагнеровцев и регулярных войск.
Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери,
– сказала Маляр.
Что известно о ситуации под Соледаром
- Россия уже около полугода безуспешно пытается захватить Бахмут, упершись в крепкую оборону ВСУ. Оккупанты терпят немалые потери в живой силе и технике.
- В последние недели акцент боевых действий сместился к Соледару, что возле Бахмута. Россия бросила значительные силы, чтобы захватить город и теряет много военных: подступы к Соледару усеяны телами оккупантов. Но это не останавливает россиян, двигающихся буквально по телам своих же убитых солдат.
- Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, которого называют одним из ответственных за Бахмутское направление, поспешил заявить о захвате Соледара.
- Но эту информацию ранее опровергла Анна Маляр. Также якобы оккупацию Соледара не подтвердили в Пентагоне. О том, что у России нет успеха у Соледара, заявляли иностранные журналисты и в Институте изучения войны (ISW).
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, тоже признал, что россиянам не удалось оккупировать Соледар. Он цинично сказал, что "основная работа еще впереди" и "руки потирать не время".