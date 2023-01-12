Актуальну інформацію про ситуацію на цій ділянці фронту розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила, що росіяни продовжують наступ в районі Соледара.
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Росія залучила вагнерівців і регулярну армію
За її словами, мета окупантів – прорвати оборону українських військ і захопити Соледар.
Крім того, Маляр зазначили, що росіяни продовжують здійснювати спроби оточення Бахмута. Повідомляється, що для цього Росія використовує загони вагнерівців та регулярних військ.
Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати,
– сказала Маляр.
Що відомо про ситуацію під Соледаром
- Росія вже близько пів року без успіху намагається захопити Бахмут, впершись у міцну оборону ЗСУ. Окупанти зазнаючи чималих втрат у живій силі й техніці.
- Останніми тижнями акцент бойових дій змістився до Соледара, що біля Бахмута. Росія кинула значні сили, щоб захопити місто й втрачає багато військових: підступи до Соледара всіяні тілами окупантів. Але це не зупиняє росіян, які рухається буквально по тілах своїх же убитих солдатів.
- Керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин, якого називають одним з відповідальних за Бахмутський напрямок, поспішив заявити про захоплення Соледара.
- Та цю інформацію раніше спростувала Ганна Маляр. Також нібито окупацію Соледара не підтвердили в Пентагоні. Про те, що Росія не має успіху біля Соледара, заявляли іноземні журналісти та в Інституті вивчення війни (ISW).
- Дмітрій Пєсков, прессекретар Владіміра Путіна, теж визнав, що росіянам не вдалося окупувати Соледар. Він цинічно сказав, що "основна робота ще попереду" й "руки потирати не час".