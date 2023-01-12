У Командуванні ССО виклали потужне відео. На ньому можна побачити злагоджену роботу воїнів ССО, артилерії, а також ракетників. Усі вони поблизу Соледара понад 100 окупантів відправили на той світ, поповнивши статистику втрат ворога.

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Злагоджена й ефективна робота

Як зазначають у Командуванні, скупчення живої сили відразу на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальної операції. Вони передали координати артилерії, яка чудово відпрацювала по ворогові. Також на одній з ділянок використали тактичний ракетний комплекс "Точка-У", щоб дати добрячої прочуханки окупантам.

Злагоджена робота принесла свої плоди. Підтвердили понад 100 знищених ворогів. Крім того, в окупантів стало на 2 кулеметні та 2 мінометні розрахунки менше.

На відео, яке ми долучаємо, можна побачити один з етапів роботи. Мовиться про артилерійський обстріл за координатами, наданими воїнами ССО.

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Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то було б несправедливо оминути увагою свіжу статистику.

Уже понад 113 тисяч "двохсотих"

Від початку повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити 113 390 російських бійців. А лиш за минулу добу статистику втрат ворога поповнили 430 окупантів. Відразу ж обмовимося, що цифри приблизні, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

Менше в росіян тепер і техніки. На брухт вдалося перетворити 3094 танки, 6159 бойових броньованих машин, 2082 артилерійські системи, 437 РСЗВ, 218 засобів ППО, 285 літаків, 276 гелікоптерів, а також 1865 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, у ворога стало на 723 крилаті ракети, 17 суден, 4826 автомобілі й автоцистерни та 184 одиниці спеціальної техніки менше.

Повернімося до Соледара. Навколо нього зараз точаться запеклі бої. Ворог регулярно бреше про те, що взяв місто під контроль, але у Міноборони цю інформацію спростовують. Нам же слід розуміти, що ситуація там вкрай складна. Адже там воюють не "мобіки" та зеки, а справжні головорізи з ПВК "Вагнера".