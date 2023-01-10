Ситуация под обоими городами разворачивается очень динамично. оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Бахмут и Соледара, однако терпят неудачу. 24 Канал проанализировал, что происходит на этом участке фронта.

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ВСУ отвергли россиян от Бахмута

Город Бахмут в Донецкой области под контролем Украины, но из-за российских обстрелов практически полностью стерте с лица земли. В конце 2022 года Россия "зубами вцепилась" за Бахмут, теряя там большое количество личного состава и техники.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что идея захвата Бахмута – чисто инициатива владельца ППК "Вагнера" Евгения Пригожина и командующего российским вторжением Сергея Суровикина. Оба в коалиции против начальника Генштаба России Валерия Герасимова.

Обратите внимание. Под Бахмутом, по данным Минобороны Украины, воюют три частных военных компании. Кроме ППК "Вагнера", это "Патриот" министра обороны России Сергея Шойгу.

Активные бои под Бахмутом продолжаются с мая 2022 года, но Россия не претерпела ощутимых успехов. Эксперты заявляли, что хотя Бахмут и важный город, однако, не имеет большого стратегического значения.

В сутки под Бахмутом происходит от 100 до 200 боевых столкновений между ВСУ и россиянами, в результате чего враг теряет по 200 военных убитыми и немало ранеными. В декабре, чтобы поддержать наших воинов, в Бахмут приезжал президент Владимир Зеленский.



Владимир Зеленский в Бахмуте / Фото ОП

В ВСУ информировали, что россияне могли добиваться локального успеха из-за того, что бросают в бой большое количество военных и наступают по телам собственных товарищей.

Также продвижение врага в большинстве своем было вызвано тем, что ВСУ отходили, чтобы перегруппироваться и сохранить личный состав. После этого нашим воинам удалось выбить россиян за пределы Бахмута.

Наступление России под Бахмутом замедлилось

В последние недели темпы наступления России под Бахмутом замедлились. Одна из причин – дефицит боеприпасов, ведь россияне мощно накрывали позиции ВСУ артиллерией.

Дефицит боеприпасов в России подтверждает видео, которое Герасимов записали вагнеровцы. Своих военных поддержал и Пригожин.

На видео вагнеровцы жестко подвергли критике Герасимова, что свидетельствует о конфликте между начальником российского Генштаба и Пригожиным.

Вагнеровцы обратились к Герасимову (Внимание, на видео нецензурная лексика 18+)

Также на ход военных действий влияет погода. Украинским военным, как и оккупантам, сейчас непросто вести эффективные наступательные операции из-за того, что осенние дожди превратили землю в грязь. Это подлинный вызов для тяжелой техники. Ситуация может измениться, когда замерзнет почва.

Как акцент боевых действий сместился к Соледару

В конце декабря 2022 советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что Россия бросила основные силы на участок между Бахмутом и Соледаром. Города расположены на расстоянии 20 км.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский информировал, что россияне пытались захватить Бахмут и Соледар до 26 декабря 2022 года. Но ВСУ свели планы врага на нет.

Показываем Соледарь на карте

Аналитики из Института изучения войны (ISW) заявляли, что неудачи под Бахмутом изнурили врага. Он начал перебрасывать свои войска в район Соледара.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый информировал, что под Соледаром идут ожесточенные бои. В настоящее время город находится под контролем Украины. Там враг сконцентрировал свои лучшие подразделения.

Владимир Зеленский информировал, что Украина опрокинула дополнительные силы под Бахмут и Соледарь.

Почему вероятный захват Соледара не поможет России под Бахмутом.

Аналитики из Института изучения войны заявили, что даже вероятное продвижение россиян в Соледаре не предполагает оцепление Бахмута.

Эксперты говорят, что для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, российские войска должны установить контроль над трассой Северск – Бахмут и Славянск – Бахмут.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Россия пытается захватить Соледар, ведь нигде не имеет успеха. Но, по его словам, Соледарь имеет для ВСУ крайне важное значение.



Украинские военные / Фото Генштаб ВСУ

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан тоже заявлял: если оккупанты смогут занять Соледар, то ситуация станет достаточно неприятной. Тогда, как он считает, окажется фактически в полуокружении. А при дальнейшем продвижении оккупанты могут выйти на трассу, ведущую в Славянск.

В то же время Свитан говорит, что в ближайшее время ситуация у Соледара может стабилизироваться. Он пояснил, что украинские защитники уже нашли способ уничтожения техники врага, а потому ожидается стабилизация. Кроме того, Свитан заявил, что у россиян мало сил взять ВСУ в окружение в Бахмуте.

Кроме того, военный эксперт не исключает изменения баланса сил, поскольку украинская армия теперь также может использовать бронетехнику в направлениях, где есть приоритет в наступательных действиях.

В ВСУ говорят, что ситуация у Соледара самая сложная на Восточном фронте. В частности, за сутки русские воины 86 раз ударили по Соледару разными типами артиллерии. Наши воины делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал.

Как Пригожин пытается использовать Соледар

Ситуация вокруг Соледара снова подтверждает амбиции руководителя ППК "Вагнера" Пригожина, сблизившегося с Владимиром Путиным, и желающего руководить российской армией.

Пригожин использует "отчеты" о якобы успехах вагнеровцев в Соледаре для укрепления репутации своей преступной группировки как "эффективной боевой силы" и собственного авторитета.



Евгений Пригожин / Фото из российских СМИ

Он стремится показать Путину, что вагнеровцы лучше регулярной русской армии, которой неудачно руководит Герасимов. К таким выводам пришли специалисты Института изучения войны ISW.

Пригожин выдает желаемое за реальное, сообщая, что вагнеровцы якобы достигают успехов под Соледаром. Однако российские пропагандисты спешили заявлять и об успехах в Бахмуте, что было ложью.

В разведке Британии проанализировали шансы России взять Соледар

В разведывательном обзоре минобороны Британии заявили, что российские войска усилили давление на Бахмут, однако они вряд ли оцепят город, где продолжаются ожесточенные бои, в ближайшее время.

В сводке говорится, что за последние 4 дня российские войска и силы "Вагнера" совершили тактическое продвижение в Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.



Украинский военный / Фото Генштаб ВСУ

Разведка считает, что захват Бахмута, по всей вероятности, остается главной оперативной целью России. Соледарская ось России, вероятнее всего, является попыткой окружить Бахмут с севера и нарушить украинские линии коммуникаций.

Часть боевых действий сосредоточена на входах в 200-километровые неиспользуемые тоннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что они могут использоваться для проникновения в тыл.

Несмотря на усиление давления на Бахмут, Россия вряд ли оцепит город в ближайшее время, поскольку украинские силы удерживают стабильные оборонные рубежи в глубине и контролируют пути поставок.