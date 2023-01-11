Об этом сообщили американские аналитики. Они считают, что реальность контроля над местностью в Соледаре омрачается динамичным характером городских боев.

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Битва за Соледар продолжается

Оккупанты не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений России о том, что город упал и что Бахмут рискует быть окруженным.

Несколько российских источников утверждали, что силы группы Вагнера продвинулись к западу от Соледара 10 января. Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти заявления, отметив, что вагнеровцы до сих пор борются против согласованного украинского сопротивления.

Военные эксперты отмечают, что даже принимая за чистую монету самые щедрые российские претензии, взятие Соледара не предполагало бы немедленного окружение Бахмута.

Что происходит на Бахмутском направлении / Фото ISW

Какова основная цель России

В ISW уверены, что главная операция оккупантов – захват Донецкой области. Спикер Восточной группы войск Украины Сергей Череватый сообщил, что ЧВК "Вагнера" сосредоточила в Соледаре свои наиболее боеспособные силы (предположительно спецоперации).

На геолокационных кадрах, опубликованных 9 января, видно, как вагнеровцы воюют в центре Соледара. Однако впоследствии сам Пригожин опроверг заявил, что украинские войска до сих пор ведут упорные бои за Соледар.

Кроме того, украинский Генштаб сообщил о продолжении боевых действий в других населенных пунктах вблизи Соледара, в частности, в Белогоровке и Подгороднем.

Что происходит в Бахмуте

10 января русские войска продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили атаки на сам Бахмут и к югу от Бахмута в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка и Майорск.

Захватчики пытаются захватить Клещевку, чтобы продвинуться на север и перерезать трассу Т0504 Часив Яр-Бахмут. Также ВСУ отразили российские атаки вблизи Водяного, Марьинки и Победы.

Бои за Соледар: самое важное