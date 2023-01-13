Так, вночі тривали потужні бої. Збройні Сили України дають відсіч російському ворогу.
До теми Вагнерівці перебувають в оточенні: військові розповіли про пекло для росіян у Соледарі
Яка ситуація у Соледарі
Станом на ранок 13 січня окупанти кинули ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримують високу інтенсивність наступу.
Ніч у Соледарі була гарячою, тривали бої. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону,
– повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона наголосила, що це складний етап війни, але ми, без сумніву, переможемо.
У Соледарі – жорсткі бої: останні новини
- Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача питанням номер один були Соледар та Бахмут – боротьба загалом за Донецький напрямок.
- Раніше командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр" розповів про стан справ у Соледарі. За його словами, ситуація складна, але контролюється ЗСУ. Натиск ворога наші захисники стримують багаторазово та щодобово.
- Як стало відомо, окупанти з Херсона перекинули до Соледара та Кремінної елітних російських десантників та вагнерівців.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що підступи до Соледара всіяні трупами російських окупантів.
- Таким чином, російські бійці пересуваються просто по тілах своїх загиблих побратимів.
- Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що окупанти фактично зносять місто з артилерії. Однак поки до виконання стратегічних цілей в цьому регіоні їм ще далеко.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Однак мовиться не про тисячу чи дві, а про десятки тисяч "200-х" окупантів.