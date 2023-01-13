Так, вночі тривали потужні бої. Збройні Сили України дають відсіч російському ворогу.

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Яка ситуація у Соледарі

Станом на ранок 13 січня окупанти кинули ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримують високу інтенсивність наступу.

Ніч у Соледарі була гарячою, тривали бої. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону,

– повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила, що це складний етап війни, але ми, без сумніву, переможемо.

Зверніть увагу! Євгеній Пригожин заявив, що його найманці вже повністю контролюють місто. Але насправді це не так. Українські захисники протистоять ворогу й стримують його наступ. Бої дуже інтенсивні, тому неможливо сказати, скільки саме території перебуває під контролем кожної зі сторін.

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