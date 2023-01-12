Глава держави зазначив, що сьогодні відбулося чергове засідання Ставки. Воно за своїм характером відповідало ситуації на передовій – на найбільш принципових напрямках.

Цікаво Зеленський зустрівся в Києві з головою Сейму Латвії Смілтенсом

Зеленський провів засідання Ставки

Президент розповів, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача питанням номер один були Соледар та Бахмут – боротьба загалом за Донецький напрямок.

Детально розібрали, які рішення потрібні, які підсилення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями,

– зазначив Зеленський

Також під час засідання обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідну взаємодію з партнерами України.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зауважте Подоляк спрогнозував найближчі дії Росії: що хочуть атакувати

Президент розповів про дипломатичний марафон

Зеленський розповів, що говорив сьогодні про перспективи найближчих тижнів і місяців зі спікером Сейму Латвії, який прибув з візитом до Києва.

Про перспективи не тільки оборонні, а й політичні. Зокрема, про європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Я почув упевненість у тому, що обовʼязково настане день, коли український прапор буде абсолютно нарівні з усіма прапорами держав – членів Євросоюзу. Латвія нам у цьому допомагатиме,

– заявив глава держави.

Він додав, що Латвія – одна з тих країн, чия підтримка для України у перерахунку на відсотки від ВВП є однією з найбільших за минулий рік. Президент вважає, що цьогоріч така тенденція може зберегтися.

"Продовжив сьогодні й телефонні переговори з лідерами держав-партнерів. Ще дві європейські країни, чий голос надзвичайно важливий для України, – це Кіпр і Люксембург. А також розширюємо географію дипломатичного марафону – я говорив сьогодні з паном Президентом Кенії. Всі ці переговори присвячені питанням безпеки – і нашої держави, і наших партнерів", – зазначив Зеленський.

Глава держави вдячний за підтримку української формули миру і за готовність працювати спільно з Україною, щоб покінчити з російською агресією якнайшвидше.

"Дуже важлива ініціатива України – це створення продовольчих хабів у Африці. Наша зовнішня політика має вийти на новий рівень з африканськими партнерами. Там уже відчули, що від українського експорту продовольства безпосередньо залежить безпека різних народів", – зауважив президент.

За його словами, Україна хоче це на рівні конкретних інституцій та об'єктів – хабів, тобто конкретних гарантій продовольчої стабільності, які постійно працюватимуть і будуть однією з нових основ відносин нашої країни та держав Африканського континенту.

Варто прочитати Україна повернула тіла 54 захисників з Оленівки: триває ДНК-експертиза

За допомогою United24 зібрали 10 мільярдів гривень

Зеленський розповів, що сьогодні також відбулось відкриття нового напряму в державній благодійній платформі United24 – відбудова України. Тобто мовиться про генерацію коштів для відновлення, зокрема, житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації.

Станом на цей день тільки через United24 зібрано вже близько пів мільярда гривень від людей із понад ста країн – для відновлення житла. Це відчутна допомога і місцевим громадам, і державі. Загалом же завдяки державній фандрейзинговій платформі зібрано вже понад 10 мільярдів гривень,

– зауважив президент.

Він подякував усім, хто долучився до зборів United24, допомагає Україні та воює за неї.

"А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі утримують займані позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці! Слава Україні!" – підсумував глава держави.