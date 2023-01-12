Про це президент Володимир Зеленський повідомив 12 січня. Він зазначив, що підтримка Латвії дуже важлива для України.

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"Дякую Латвії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за теплий прийом українців, які були змушені залишити нашу країну через російське вторгнення", – написав Зеленський.



Голова латвійського Сейму / Фото Офісу Президента



Зустріч зі Смілтенсом у Києві / Фото Офісу Президента

Смілтенс на зустрічі із президентом сказав, що Латвія допомагає усім, чим може. Країна продовжить робити це до перемоги України.

За свободу, незалежність і демократію. За наші спільні цінності, – наголосив голова Сейму Латвії.

Про що говорили на зустрічі

Зеленський розповів про розвиток ситуації на передовій. Він наголосив на важливості ролі Латвії як адвоката європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За словами президента, Латвія значно допомогла у відбудові українських об'єктів інфраструктури. Зокрема, у Чернігівській області.

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Смілтенс та Зеленський також обговорили притягнення до відповідальності всіх російських злочинців та створення правових механізмів компенсації шкоди.

Смілтенс виступив у Верховній Раді

Свою промову спікер Сейму Латвії виголосив українською мовою. Смілтенс наголосив, що Росія напала на Україну ще 2014 року.

"Для нас війна почалася ще у 2014 році, і ми відтоді безперервно вас підтримуємо. Слід визнати, що саме зараз по-справжньому розпадається СРСР. Він занепадає у нас на очах на полі бою України", – сказав Смілтенс.

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