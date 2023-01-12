Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 12 января. Он отметил, что поддержка Латвии очень важна для Украины.
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"Благодарю Латвию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть нашу страну из-за российского вторжения", – написал Зеленский.
Глава латвийского Сейма / Фото Офиса Президента
Встреча со Смилтенсом в Киеве / Фото Офиса Президента
Смилтенс на встрече с президентом сказал, что Латвия помогает всем, чем может. Страна продолжит это делать до победы Украины.
За свободу, независимость и демократию. За наши общие ценности, – подчеркнул глава Сейма Латвии.
О чем говорили на встрече
Зеленский рассказал о развитии ситуации на передовой. Он отметил важность роли Латвии как адвоката европейской и евроатлантической интеграции Украины.
По словам президента, Латвия значительно помогла в восстановлении украинских объектов инфраструктуры. В частности, в Черниговской области.
Встреча Зеленского и Смилтенса: смотрите видео
Смилтенс и Зеленский также обсудили привлечение к ответственности всех российских преступников и создание правовых механизмов компенсации ущерба.
Смилтенс выступил в Верховной Раде
Свою речь спикер Сейма Латвии произнес на украинском языке. Смилтенс подчеркнул, что Россия напала на Украину еще в 2014 году.
"Для нас война началась еще в 2014 году, и мы с тех пор вас непрерывно поддерживаем. Следует признать, что именно сейчас по-настоящему распадается СССР. Он приходит в упадок у нас на глазах на поле боя Украины", – сказал Смилтенс.
Латвия помогает украинцам: последние новости
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- Министр обороны Латвии Инара Мурниеце сообщила, что в Украину могут отправить зенитно-ракетные комплексы Stinger. Кроме того, рассматривают возможность обучения украинских военных.
- Латвия передала для Киева 10 современных автобусов и гуманитарной помощи.