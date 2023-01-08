Латвия – одна из тех стран Европы, которая не церемонится с гражданами России. В воскресенье, 8 октября, СМИ Латвии сообщили, что министерство внутренних дел предлагает приостановить действие закона о репатриации, чтобы у россиян было меньше возможностей переехать в Латвию навсегда.

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Латвия фиксирует тревожные тенденции

В отчете ВМС указано, что среди россиян растет интерес к проживанию на постоянной основе в Латвии. Ранее, конечно, были введены различные механизмы, временно запрещающие российским гражданам въезд в Латвию, однако после вторжения России в Украину количество заявок на жительство продолжает увеличиваться, особенно со стороны российских граждан, являющихся репатриантами.

Российские граждане и члены семей, въезжающие вместе с ними из своего государства, требуют статуса репатриантов и разрешения на постоянное проживание в соответствии с Законом о репатриации, который вступил в силу в Латвии 24 октября 1995 года,

– пишут латвийские СМИ.

Что такое репатриация Это возвращение на Родину людей, которые во время войны оказались в другой стране. Таким лицам при возвращении на родные территории должны предоставляться те же права, что и обычным гражданам.

Источник: Википедия

В то же время следует сказать, что с 1995 года ситуация с репатриантами существенно изменилась. Если раньше в Латвию поровну возвращались с Запада и Востока люди из разных государств, то в последние годы наибольшая доля таких "репатриантов" – россияне.

В 2022 году доля граждан России уже достигла 81% общего количества репатриантов. К тому же, количество заявок растет – особенно в то время, когда экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой из-за вторжения России в Украину,

– пишут в латвийском издании со ссылкой на ИЭМ.

В то же время там акцентировали внимание на тревожной тенденции. Собственно, за последние годы существенно возросла доля поддельных документов, которые становятся основанием для того, чтобы предоставить человеку вид на жительство. За последние годы открыто по меньшей мере 80 уголовных производств по таким инцидентам и аннулировано или отказано в выдаче не менее 200 таких удостоверений.

Латвия продолжает поддерживать Украину

В преддверии Рождества по Григорианскому календарю лидеры мировых государств записывали праздничные обращения к своим гражданам, в которых упоминали о войне в нашей стране. В частности, президент Латвии Эгилс Левитс опубликовал сообщение, в котором вместе с главой Литвы Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом делают окопные свечи.