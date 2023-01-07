Приостановил гражданство ряда священников УПЦ (МП) он указом № 898/2022 от 28.12.2022. В СМИ отмечают, что этот указ не обнародован официально, поскольку он содержит персональную информацию.
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О ком идет речь
Однако, по данным источников СМИ, Зеленский приостановил гражданство 13 представителям УПЦ МП. Среди них:
- митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан,
- викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей.
Так, первый из них имеет российский паспорт. Более того, ему СБУ ранее вручило подозрение в госизмене. Что касается второго, то известно, что он является Ионафану очень близким человеком.
Уведомление о потере гражданства Украины представителями УПЦ МП также уже получила и Государственная миграционная служба. Согласно действующему законодательству, все 13 человек в дальнейшем могут быть депортированы.
Сколько украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП
Недавно социологи Киевского международного института социологии опросили украинцев и выяснили, что большинство граждан нашего государства поддерживают полное запрещение УПЦ МП в Украине.
Так, по результатам опроса:
- 54% респондентов высказались за полный запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины,
- 24% опрошенных предлагают не запрещать УПЦ МП, но установить за ней государственный контроль,
- 12% опрошенных – против вмешательства в дела УПЦ МП.
Результаты опроса по УПЦ МП / Скриншот
Обыски в Украинской православной церкви: последние новости
- Правоохранители посетили много церквей УПЦ в разных уголках Украины и нашли много интересного. Так, в Одесской области в церквях была найдена литература с пропагандой "русского мира", изданная в России, и портрет настоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла. А также установили связи архидьякона монастыря с Россией.
- На территории Львовской епархии УПЦ МП СБУ нашла литературу российского издательства, которая нивелирует духовное значение украинской церкви и пропагандирует межконфессиональную рознь, фото документа о содействии мобилизации российских граждан и ряд других документов.
- В целом 14 декабря завершились обыски на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Всюду СБУ обнаружила огромное количество пропагандистской символики.