Приостановил гражданство ряда священников УПЦ (МП) он указом № 898/2022 от 28.12.2022. В СМИ отмечают, что этот указ не обнародован официально, поскольку он содержит персональную информацию.

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О ком идет речь

Однако, по данным источников СМИ, Зеленский приостановил гражданство 13 представителям УПЦ МП. Среди них:

митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан,

викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей.

Так, первый из них имеет российский паспорт. Более того, ему СБУ ранее вручило подозрение в госизмене. Что касается второго, то известно, что он является Ионафану очень близким человеком.

Обратите внимание! В СМИ также сообщили, что впоследствии опубликуют полный список из 13 человек.

Уведомление о потере гражданства Украины представителями УПЦ МП также уже получила и Государственная миграционная служба. Согласно действующему законодательству, все 13 человек в дальнейшем могут быть депортированы.

Сколько украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП

Недавно социологи Киевского международного института социологии опросили украинцев и выяснили, что большинство граждан нашего государства поддерживают полное запрещение УПЦ МП в Украине.

Так, по результатам опроса:

54% респондентов высказались за полный запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины,

24% опрошенных предлагают не запрещать УПЦ МП, но установить за ней государственный контроль,

12% опрошенных – против вмешательства в дела УПЦ МП.

Результаты опроса по УПЦ МП / Скриншот

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