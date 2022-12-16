Информацию об этом в Службе безопасности Украины подтвердили журналистам. Обыски прошли 9 декабря.

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Контрдиверсионные мероприятия были в таких учреждениях:

Свято-Покровский мужской монастырь;

Управление Балтской епархией УПЦ МП;

резиденции митрополита Балтского и Ананьевского Алексея (Сергея Гроха).



Храм в Балте / Фото Общественного



СБУ провела обыски в Одесской области / Фото Общественного

Что нашли в УПЦ МП

По информации СБУ, обыски прошли, чтобы выяснить, оправдывают или отрицают российскую агрессию в московской церкви Балты. Следователи обнаружили в епархиальном управлении портрет настоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Кроме этого, в монастыре хранили литературу с пропагандой "русского мира", изданную в России. По таким материалам учатся в семинариях и приходских школах. Также нашли инструкции по предотвращению сближения УПЦ с ПЦУ и возражениями каноничности ПЦУ.

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Поддерживают связи с Россией

В СБУ рассказали, что Сергей Грох, являющийся митрополитом Балтским и Ананьевским, имеет связи с местными эксрегионалами. Архидиакон монастыря имеет связи с Россией и после вторжения оккупантов в 2014 году посещал Москву.

Что нашли следователи / Фото Общественного

СБУ установила, что часть монахов епархии поддерживают религиозную связь с представителями русской православной церкви. Правоохранители решают, как квалифицировать находки в Балте.

Журналисты обратились за комментариями к секретарю Одесского епархиального управления УПЦ МП Евгению Гутьяру и заведующему канцелярией Балтского епархиального управления Дмитрию Мурафе. Однако они не отвечают на телефонные вызовы.

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