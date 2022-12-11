Соответствующий указ глава государства подписал вечером 11 декабря. Под санкционный перечень попали 4 митрополита УПЦ МП, 2 настоятеля храмов и 1 архиепископ.
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Против кого введены санкции
Указом президента перечень подсанкционных лиц дополнят:
- Лука (Андрей Коваленко) – митрополит Запорожский и Мелитопольский;
- Пантелеймон (Василий Поворознюк) – митрополит Луганский и Алчевский;
- Антоний (Иван Паканыч) – митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской православной церкви, член Межсоборного присутствия РПЦ;
- Мелетий (Валентин Егоренко) – митрополит Черновицкий и Буковинский;
- Паисий (Виктор Шинкарев) – архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии. Находится на временно оккупированной Луганской области.
- Александр Прокопенко – настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря;
- Александр Федоров – настоятель Свято-Успенского кафедрального собора города Херсона.