СБУ опубликовала "церковный список" санкций СНБО
Уже в субботу, 3 декабря, Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, попавших под санкции СНБО и утвержденных Президентом Владимиром Зеленским. Кто попал в "церковный список" – читайте дальше!
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Как отмечают в ведомстве, говорится о 10 фигурантах, являющихся представителями УПЦ (МЦ) или тесно связанных с этой организацией. В частности, это:
- Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
- Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
- Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
- Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
- Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
- Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);
- Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
- Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
- Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);
- Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).
В СБУ подчеркнули, что большинство из лиц, попавших в санкционный список, сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.
С какими инициативами выступали
- предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;
- согласились на сотрудничество с оккупационными властями;
- продвигают пророссийские нарративы;
- оправдывает военную агрессию России в Украине.
Что ждет подсанкционных
Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на 5 лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д.
Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.
Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.
СБУ обыскивают храмы УПЦ МП: что известно
- Накануне, 1 декабря, СБУ проверила Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП. Найдено много агитационно-пропагандистских материалов. Например, книги ксенофобского содержания, где отрицалось право Украины на независимость.
- 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже была найдена пророссийская литература. Кроме того, обнаружили наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.