СБУ опубликовала "церковный список" санкций СНБО

Уже в субботу, 3 декабря, Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, попавших под санкции СНБО и утвержденных Президентом Владимиром Зеленским. Кто попал в "церковный список" – читайте дальше!

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Как отмечают в ведомстве, говорится о 10 фигурантах, являющихся представителями УПЦ (МЦ) или тесно связанных с этой организацией. В частности, это:

Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);

Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);

Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);

Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);

Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);

Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);

Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);

Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);

Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);

Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

В СБУ подчеркнули, что большинство из лиц, попавших в санкционный список, сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

С какими инициативами выступали

предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;

согласились на сотрудничество с оккупационными властями;

продвигают пророссийские нарративы;

оправдывает военную агрессию России в Украине.

Что ждет подсанкционных

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на 5 лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д.

Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

СБУ обыскивают храмы УПЦ МП: что известно

Накануне, 1 декабря, СБУ проверила Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП. Найдено много агитационно-пропагандистских материалов. Например, книги ксенофобского содержания, где отрицалось право Украины на независимость.

25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.

Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже была найдена пророссийская литература. Кроме того, обнаружили наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

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