Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По его словам, на заседании СНБО рассматривали многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине со страной-агрессором.
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СНБО поручил внести законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций
Зеленский рассказал, что, к сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла.
Что ж, должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри,
– заявил президент.
На заседании СНБО приняли решение:
- Поручить правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.
- Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.
- Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
- Всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.
- Применить персональные санкции – фамилии обещают обнародовать вскоре.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
Кроме этого, по словам главы государства, Украине необходимы повышение статуса и усиление возможностей Государственной службы по этнополитике и свободе совести.
"Состоится реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства. Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость", – объяснил президент.
Он подчеркнул, что в 1991 году Украина стала законным и демократическим путем. По этому пути наше государство будет продолжать идти дальше.
"Только правовые шаги. Взвешены решения. И национальные интересы", – подытожил Зеленский.
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