Это связано с тем, что украинцы считают токсичным все, что касается Москвы. Об этом во время "Блиц-кофе" на телеграмм-канале "Молния" заявил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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Если когда-то треть украинцев были мирянами УПЦ Московского патриархата, потом 20, 15%, то на сегодняшний день мы фиксируем таких только 2%. Все, что касается Москвы, миряне считают токсичным и не хотят с этим связываться,

– заявил Антипович.

Такие данные свидетельствуют о том, что УПЦ МП придется существенно изменяться или вообще исчезнуть в Украине, считает социолог.

"УПЦ МП придется либо становиться филиалом украинской церкви, а не русской, либо она просто исчезнет", – прогнозирует руководитель группы "Рейтинг".

Также Алексей Антипович сообщил в блиц-интервью "Молния", что сейчас 100% украинцев считают Россию врагом. А россияне враги для 80% украинцев. Положительное отношение к россиянам сохранили только у 3% украинцев.