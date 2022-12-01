СБУ сделала проверку на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ МП. Более 20 человек прошли углубленные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

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Что нашла СБУ в монастыре

Как стало известно, сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства российских деятелей и изданы российскими типографиями.

Среди обнаруженного правоохранителями – книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религии. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделять".

Несмотря на запрет руководителя епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев. Даже разработали так называемую "памятку", где аргументировали, почему именно нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения запугивали "быть отстраненным от всякого священства".

Также СБУ нашла тексты пророссийских песен, которыми прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Теперь все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.

СБУ проверила женский монастырь на Закарпатье / фото Служба безопасности Украины

Обыски УПЦ МП: что известно

22 ноября Служба безопасности посетила Киево-Печерскую лавру с обысками. Там нашли пророссийскую литературу, которая используется для обучения в семинарии и приходских школах, наличку на общую сумму более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

25 ноября СБУ обыскала Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.

Позже СБУ провела обыски в храмах УПЦ МП в Ивано-Франковске и Тернопольской области.

30 ноября сотрудники Службы безопасности также пришли с обысками и на Закарпатье.

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