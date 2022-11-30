Вероятно, обыски будут продолжаться, поскольку Украина – унитарное государство, и если уже было принято централизованное решение проверить церкви Московского патриархата, это будут делать системно. Соответственно, после обысков в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске СБУ наверняка посетит и церкви во всех других областях. Об этом 24 каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович.

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Общество давно просило обратить внимание на МП

Она отметила, что общество уже давно сигнализировало о том, что в УПЦ МП происходят антиукраинские процессы, пропагандируется антиукраинская идеология и насаждается "русский мир". На это указывает и множество соответствующей литературы и печатных материалов, которые распространялись среди прихожан этих церквей.

"Вы же видите, что все библиотеки забиты этой литературой, и если бы приняли решение, например, избавиться от этой литературы, то полки стояли бы пустыми. Потому что украинской литературы, которая проповедует и рассказывает правдивую историю, фактически нет", – подчеркнула Филипович.

Религиовед объяснила, что цель этих обысков – прежде всего обратить внимание государства на происходящее, а во-вторых, показать обществу, что государство, существующее на наши налоги, не является глухим к требованиям общества, которое давно увидело, как ведут дела в Московском патриархате. Речь идет о том, что эта церковь, кроме чисто религиозных функций, начала выполнять и определенные политические заказы.

Я думаю, что государство правильно сделало, только это нужно было делать гораздо раньше, а не ждать такой горячей фазы, которая началась 24 февраля этого года,

– подчеркнула Людмила Филипович.

Она добавила, что есть и третья цель обысков СБУ – встряхнуть это монашеское сообщество, и донести, что они не только "Божьи дети" и насельники монастырей, но и граждане Украины. А у их государства и его общества возникло к ним много вопросов.

Людмила Филипович объяснила цель обысков в церквях УПЦ МП: смотрите видео

Обыски в УПЦ МП: что известно