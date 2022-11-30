Ймовірно, обшуки будуть продовжуватися, оскільки Україна – унітарна держава, і якщо вже було ухвалене централізоване рішення перевірити церкви Московського патріархату, то це будуть робити системно. Відповідно, після обшуків у Києві, Чернівцях, Івано-Франківську СБУ, напевне, завітає й до церков у всіх інших областях. Про це 24 каналу розказала релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович.

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Суспільство давно просило звернути увагу на МП

Вона зауважила, що суспільство вже давно сигналізувало про те, що в УПЦ МП відбуваються антиукраїнські процеси, пропагується антиукраїнська ідеологія та насаджується "русскій мір". На це вказує і величезна кількість відповідної літератури та друкованих матеріалів, які розповсюджувалися серед вірян цих церков.

"Ви ж бачите, що всі бібліотеки забиті цією літературою, і якби прийняли рішення, наприклад, звільнитися від цієї літератури, то полиці стояли б пустими. Тому що власне української літератури, яка проповідує і яка розповідає правдиву історію, фактично немає", – підкреслила Филипович.

Релігієзнавиця пояснила, що мета цих обшуків – насамперед звернути, увагу держави на те, що відбувається, а по-друге, показати суспільству, що держава, що існує на наші податки, не є глухою до вимог суспільства, яке давно побачило, як ведуть справи у Московському патріархаті. Мова йде про те, що ця церква, крім чисто релігійних функцій, почала виконувати і певні політичні замовлення.

Я думаю, що держава правильно зробила, тільки це потрібно було робити значно раніше, а не чекати такої гарячої фази, яка розпочалася 24 лютого цього року,

– наголосила Людмила Филипович.

Вона додала, що є і третя мета обшуків СБУ – стряхнути цю монашу спільноту, і донести, що вони не тільки "Божі діти" та насельники монастирів, а й громадяни України. А у їхньої держави та її суспільства виникло до них багато запитань.

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