Головне, що це не має бути точково. Важливою є системність процесу – по всій церковній галузі. Про це 24 каналу сказав ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Необхідна потужна доказова база

За словами Ступака, наразі відбуваються слідчі дії, потім буде зведено усі матеріали, які отримані по Україні, проаналізовано, де є перспектива скерування кримінального провадження до суду і так далі. Адже бувають такі ситуації, підкреслює експерт, коли 50 на 50. А згідно з чинним законодавством усі сумніви трактуються на користь підозрюваного.

Відомо, що Буковина, Закарпаття, Рівненщина – дуже проблемні регіони, де агентура в рясах дуже активно діє. Ступак наголошує, що СБУ діє відповідно до правової процедури:

кримінальне провадження, яке відкривається за певними статтями;

слідчий, який має первинні матеріали;

прокурор, який наглядає за цією справою;

суддя, який дає дозвіл на обшук.

Передовсім потрібно зібрати певні матеріали: прослуховування, відеоспостереження, фотодокази, які можуть свідчити, до прикладу, про переховування диверсантів. У такому випадку суддя може надати дозвіл на проведення певних слідчих дій.

Є правова процедура. Ми не можемо наскоком забігти, або як у Росії – "нагнути" суддю, аби він щось підписав. Це ж не наші методи,

– акцентує експерт Українського інституту майбутнього.

Потім усі матеріали будуть передані керівництву держави для прийняття остаточного рішення щодо заборони цієї УПЦ МП.

"Якщо буде достатньо доказів того, що робота російської агентури у церкві була системною, тобто це не поодинокі випадки, тоді ставитиметься питання щодо повної заборони УПЦ МП", – пояснив колишній співробітник СБУ.

У такому випадку президент матиме повне моральне право на заборону. Якщо буде тиск з боку Заходу, він зможе пред'явити усім дипломатам і політикам ці матеріали, щоб не було жодних підстав звинувачувати нашу державу у тому, що ми порушуємо конфесійні права певної частини громадян.

Росія може організувати протести

Як наголошує Ступак, зважаючи на те, що росіяни вкрай обурені щодо цієї теми, вони можуть інспірувати за кордоном, проплатити певні політичні й громадські організації, лідерів думок, аби вони виступали й засуджували Україну.

Це буде класична тактика роботи російських спецслужб, російського Кремля. Кремль – це і є спецслужби, по суті. Там усі через один колишні співробітники ФСБ або КДБ. Таку історію треба продумувати й прогнозувати, щоб не було потім: "Ой, а ми не можемо надати докази". Все має бути вже готове,

– відзначає Ступак.

Теоретично, додає він, росіяни можуть влаштувати провокації з акціями й в Україні, однак у нас зараз воєнний час, тож усі подібні масові заходи – заборонені.

"Якщо вони збиратимуться, їх моментально зупинятимуть. Вони навіть з автопарку не встигнуть виїхати", – підсумував Іван Ступак.

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