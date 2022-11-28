СБУ прийшла з обшуками в Почаївську духовну семінарію та Івано-Франківську єпархію УПЦ (МП). Там співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів.

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СБУ провела обшуки в Почаївській семінарії

Повідомляється, що СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. У знайденій літературі наголошується, що це нібито штучно створена держава.

Крім того, силовики знайшли брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки "великого войска Донского", яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло ра**стам окупувати частину Донецької та Луганської областей,

– йдеться у повідомленні.

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СБУ прийшла з обшуками до УПЦ МП на Тернопільщині та Прикарпатті / Фото СБУ

СБУ перевіряє УПЦ МП в Україні

22 листопада українські спецслужби завітали до Києво-Печерського монастиря. Служба Безпеки повідомила, що знайшла проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, зокрема для пропаганди кремлівської ідеології.

Також правоохоронці завітали до Чернівецько-Буковинської єпархії. Там СБУ знайшла методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

Під час обшуку правоохоронці застали момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту (Сторожука) з хлопцем, який співає в місцевому хорі. Хлопець, з яким заскочили секретаря єпархії УПЦ МП, ймовірно, неповнолітній.

У Чернівецько-Буковинській єпархії поскаржилися, що СБУ нібито застала їх зненацька.

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