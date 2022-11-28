СБУ пришла с обысками в Почаевскую духовную семинарию и Ивано-Франковскую епархию УПЦ (МП). Там сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов.

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СБУ провела обыски в Почаевской семинарии

Сообщается, что СБУ выявила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также право Украины на государственность. В найденной литературе отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.

Кроме того, силовики обнаружили брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях.

Большинство литературы – авторства русских деятелей при издательстве русских типографий.

Кроме того, СБУ изучает происхождение образцов символики "большого войска Донского", обнаруженного в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло ра**стам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей,

– говорится в сообщении.

В СБУ заявили об открытии уголовного производства.

СБУ пришла с обысками в УПЦ МП на Тернопольщине и Прикарпатье / Фото СБУ

СБУ проверяет УПЦ МП в Украине

22 ноября украинские спецслужбы посетили Киево-Печерский монастырь. Служба Безопасности сообщила, что нашла пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в частности для пропаганды кремлевской идеологии.

Также правоохранители посетили Черновицко-Буковинскую епархию. Там СБУ нашла методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

Во время обыска стражи порядка застали момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту (Сторожука) с парнем, который поет в местном хоре. Молодой человек, с которым застукали секретаря епархии УПЦ МП, вероятно, несовершеннолетний.

В Черновицко-Буковинской епархии пожаловались, что СБУ якобы застала их врасплох.

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