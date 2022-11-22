О том, что в Киево-Печерскую лавру с проверкой пришли сотрудники СБУ, рассказали на официальном сайте ведомства. Там также выложили фотографии, на которых можно увидеть, как свою работу выполняют сотрудники спецслужбы.

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Что ищут в Киево-Печерской лавре

Как отмечают в СБУ, на территории лавры проводятся контрразведывательные мероприятия. Этим сотрудники спецслужбы занимаются вместе с Нацполицией и Нацгвардией. Сама операция проходит в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране.

В СБУ подчеркивают, что в ходе полномасштабного вторжения возрастают риски совершения врагом террористических актов, диверсий, захвата заложников. Особенно это касается мест большого скопления людей. Храмы – одно из таких.

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре / Фото СБУ

Контрразведывательную операцию проводят для того, чтобы:

лавра не стала центром "русского мира";

проверить, не скрываются ли в помещениях УПЦ ДРГ, иностранные граждане;

проверить, не хранится ли на территории комплекса оружие и другие запрещенные предметы;

предотвратить возможные провокации или террористические акты, которые могут угрожать населению.

Правоохранители осматривают территорию и помещение лавры. Также проверяют лиц на месте, чтобы определить, имеют ли они причастность к деятельности, которая могла бы навредить суверенитету государства.

Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины,

– подчеркивают в СБУ.

Что известно о скандале в Киево-Печерской лавре

Напомним, что 13 ноября разразился очередной скандал вокруг Киево-Печерской лавры. В сети разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессора, так и за оккупантов.

Вскоре в Киево-Печерской лавре признали, что песню о "матушке-Русь" все-таки пели. Наместник Киево-Печерской лавры Павел отметил, что эта песня – не богослужебное песнопение, а светское. В то же время, он отметил, что к собранию Собора лавры отец Захарий, который и был причастен к скандалу, отстранен от служения литургии.

Спустя несколько дней после скандала СБУ открыла производство против Киево-Печерской лавры. А уже через неделю, как мы отметили выше, правоохранители провели обыски.

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