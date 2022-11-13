Об этом сообщил священник ВТО Михаил Емельян. Он также обнародовал видео, на котором слышно как церковный хор исполняет откровенно пророссийские песни.

Важно Долой московского попа: украинские лавры нужно вернуть Украине

Емельяна, как и любого адекватного украинца, возмутил тот факт, что после зверств россиян в Буче, Бородянке, Андреевке, Мариуполе и других городах еще есть люди, которые молятся о России.

Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" оккупанта?! Наши защитники отдают свою жизнь защищая государство и народ,

– напомнил священник.

Обратите внимание! Киево-Печерская лавра – один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси и важная православная святыня в Украине. Киево-Печерская лавра принадлежит государству, а религиозные организации пользуются ей на правах аренды. В настоящее время монополию на святыню имеет Украинская православная церковь (Московский патриархат). Верующие требуют передать пользование Киево-Печерской лаврой ПЦУ.

В песне, которую пел церковный хор и под которую молились прихожане, говорилось:

Колокол плывет, плывет над Россией,

Просыпается Матушка – Русь…

Священник ПЦУ также осудил людей, которые, слыша это, проходят мимо.

Неужели не колит сердце и не болит душа от того, что сделали русские оккупанты,

– спросил он.

В Киево-Печерской лавре молятся о России: смотрите видео

Скандалы, связанные с Киево-Печерской лаврой

17 сентября в сети распространяют запись, на которой, скорее всего, Павел Лебедь (Мерседес) отчитывает монаха Киево-Печерской лавры. Вероятно, "Мерседес" обвиняет монаха в том, что он в своих постах в фейсбуке критикует Путина и называет его "х**лом".

7 марта в Киево-Печерской лавре журналист спросил настоятеля о войне, которую Россия начала против Украины. Отец Павел отвечать отказался, а на журналиста напал мужчина с палкой.

На территории Киево-Печерской лавры волонтеры ловили кошек, чтобы провакцинировать и стерилизовать их. Архимандрит выступил против таких действий, потому что говорит – это грех.

Достойно внимания – Появилось видео из шикарного поместья настоятеля Киево-Печерской лавры