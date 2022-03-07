Это случилось 7 марта – на 12 день войны, которую Россия начала против Украины. Известно, что журналисты снимали сюжет об отношении церкви, которая подчиняется так называемому Московскому патриархату, к войне и убийству мирных украинцев.

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В Лавре напали на журналиста

Журналисты издания пришли на территорию церкви. Встретив настоятеля Лавры митрополита Русской Православной церкви в Украине Павла (речь идет об УПЦ Московского патриархата), спросили его о вторжении России и убийствах мирных украинцев. Митрополит отказался отвечать на вопросы.

После этого мужчина, который был рядом с настоятелем Лавры, передал деньги другому мужчине.

Через несколько минут мужчина, которому передали деньги, напал на репортера "Следствия.Инфо" Дмитрия Реплянчука. Он держал в руках палку, которая помогает при хождении, и ею начал бить журналиста по ноге, но палка сломалась о ногу репортера,

– сообщило издание.

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