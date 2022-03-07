Це трапилось 7 березня – на 12 день війни, яку Росія почала проти України. Відомо, що журналісти знімали сюжет про ставлення церкви, яка підпорядковується так званому Московському патріархату, до війни та вбивства мирних українців.

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У Лаврі напали на журналіста

Журналісти видання прийшли на територію церкви. Зустрівши настоятеля Лаври митрополита Російської православної церкви в Україні Павла (мовиться про УПЦ Московського патріархату), запитали його про вторгнення Росії та вбивства мирних українців. Митрополит відмовився відповідати на запитання.

Після цього чоловік, який був поруч з настоятилем Лаври передав гроші іншому чоловіку.

За кілька хвилин чоловік, якому передали гроші, напав на репортера "Слідства.Інфо" Дмитра Реплянчука. Він тримав у руках палицю, яка допомагає при ходінні, і нею почав бити журналіста по нозі, але палиця зламалася об ногу репортера,

– повідомило видання.

Палиця поламалась об ногу журналіста.