Кстати, когда я подавала постановление об отмене безвиза с Россией в начале февраля, кому-то это казалось радикальным шагом. Давайте не повторять аналогичную ошибку с РПЦ и не ждать еще 5 месяцев.

Прочь московского попа Украинские лавры нужно вернуть Украине

Так какие же новости по борьбе с ДРГ в рясах?

Я получила ответ на обращение о расторжении аренды Киево-Печерской, Почаевской Успенской и Свято-Успенской Святогорской Лавры для УПЦ МП. Которые, напомню, украинское государство отдало бесплатно и бессрочно.

Что же ответил Кабмин? Лавры переданы в аренду на основании типовых сделок, в которых есть положения о расторжении по взаимному согласию. Ну, правильно, какое же РПЦ, то есть УПЦ МП, согласится отдать Киево-Печерскую Лавру вместе со всеми паркоместами для мерседесов?

Одностороннее расторжение соглашения со стороны государства возможно только в случае нецелевого использования имущества или содержания в неположенном состоянии после предупреждения. Ммм, интересно, когда гиркин-cтрелков писал: "Моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью. До последнего человека", а затем Рocсия обстреляла и подожгла Святогорскую Лавру, можно ли это считать содержанием ее в ненадлежащем состоянии?

Кабмин гонит беса

По мнению Кабмина, попытки запретить УПЦ МП необоснованны. Ведь нет доказательств совершения этими служителями культа уголовных или административных правонарушений, то есть приговоров судов, постановлений о взыскании и т.д. А даже если бы были — нужно бы доказать, что конкретные представители УПЦ МП связаны с деятельностью организации.

Также правительство считает, что дискриминировать религиозные организации, центр которых находится в государстве-агрессоре, нельзя. И лавры, соответственно, вернуть в государственную собственность тоже нельзя.

Я предполагала такую реакцию, потому и подняла вопрос о дальнейшем запрете передачи храмов в пользу УПЦ МП. Но, оказывается, поставить предохранители против такого недальновидного разбазаривания в будущем тоже нельзя.

Хотя Кабмин должен разработать изменения к тем законопроектам, которые ему сейчас мешают. Потому что вообще-то это и есть работа Кабмина — предлагать решения, а не просто плакаться из-за несовершенства вселенной.

Надо менять подход

Подход министерств должен быть активным. И Минкульта, и Минобразования, и Минздрава, и Минюста. Сейчас все должны быть максимально мобилизованными и делать все, чтобы на своих фронтах сохранить нашу независимость.

Угроза национальной безопасности требует быстрых и решительных действий, и это один из тех случаев, когда дух права должен быть важнее его буквы.