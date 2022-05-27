Однако и через два месяца войны мой законопроект продолжают "не замечать", а некоторые даже сказали, что он "будет раскалывать общество", поэтому поддерживать его нельзя. Потому я решила действовать другим путем. Если законодательная инициатива проблему украинской церкви в Украине не решает – значит, нужно изменить тактику.

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Ячейки "русского мира" в Украине

Статус "лавры" в Украине имеют всего четыре монастыря. И три из них контролирует русская православная церковь – Киево-Печерская Лавра, Почаевская Успенская и Свято-Успенская Святогорская. Это позорно в независимой Украине. Это трижды позорно в независимой Украине, которая воюет против России.

Представители русской церкви неоднократно распространяли тезисы кремлевской пропаганды или открыто помогали российским военным. Например, в 2018 году Игорь Гиркин признался, что вся его личная охрана состояла из монахов Святогорской Лавры.

Мы обязаны безотлагательно прекратить использование монастырей, которые имеют для Украины особое историческое и духовное значение как штабов врага.

Пора действовать

Поэтому 18 мая совместно с другими коллегами-депутатами мы зарегистрировали обращение к Кабмину с требованием "осуществить меры, необходимые для безотлагательного прекращения и последующего запрета аренды (или пользования по другим основаниям) Киево-Печерской Лавры, Почаевской Успенской Лавры и Свято-Успенской Святогорской Лавры, других лавр в Украине религиозными организациями, центры управления которыми находятся в государствах-агрессорах, в данном случае – русской православной церковью в Украине (также известной как УПЦ (МП)).

Почему обращение именно к Кабмину?

Дело в том, что через Минкульт передают в аренду или пользование украинские достопримечательности. Но по моим многочисленным просьбам предоставить копии договора, на основании которого осуществляется аренда Киево-Печерской Лавры русской православной церковью, которые я отправляла еще до войны – приходили отказы.

Соглашения нужно видеть, чтобы подготовить документы для расторжения аренды. Поэтому – вопросы к министру культуры и премьер-министру.

Мою инициативу поддержали 18 коллег, за что я очень благодарна. Надеюсь, Кабмин не станет медлить.