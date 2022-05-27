Однак і через два місяці війни мій законопроєкт продовжують "не помічати", а дехто навіть сказав, що він "розколюватиме суспільство", тому підтримувати його не можна. Тому я вирішила діяти іншим шляхом. Якщо законодавча ініціатива проблему pociйської церкви в Україні не розв'язує – значить, потрібно змінити тактику.

Читайте також ПЦУ просить Варфоломія позбавити російського патріарха Кирила престолу

Осередки "руського міру" в Україні

Статус "лаври" в Україні мають всього чотири монастирі. І три з них контролює pociйська православна церква – Києво-Печерську Лавру, Почаївську Успенську та Свято-Успенську Святогірську. Це ганебно в незалежній Україні. Це тричі ганебно в незалежній Україні, що воює проти Росії.

Представники pociйської церкви неодноразово поширювали тези кpeмлівської пропаганди або й відкрито допомагали російським військовим. Наприклад, у 2018 році Ігор Гipкін зізнався, що вся його особиста охорона складалась з монахів тієї самої Святогірської Лаври.

Ми зобов'язані невідкладно припинити використання монастирів, що мають для України особливе історичне та духовне значення, як штабів ворога.

Час діяти

Тому 18 травня спільно з іншими колегами-депутатами ми зареєстрували звернення до Кабміну з вимогою "здійснити заходи, необхідні для невідкладного припинення і подальшої заборони оренди (або користування на інших підставах) Києво-Печерської Лаври, Почаївської Успенської Лаври та Свято-Успенської Святогірської Лаври та інших лавр в Україні релігійними організаціями, центри керування якими знаходяться в державах-агресорках, в даному випадку – російською православною церквою в Україні (також відомою як УПЦ (МП)".

Чому звернення саме до Кабміну?

Річ у тім, що через Мінкульт передають в оренду або в користування українські пам'ятки. Але на мої численні прохання надати копії договору, на підставі якого здійснюється оренда Києво-Печерської Лаври російською православною церквою, які я надсилала ще до війни – приходили відмови.

Угоди потрібно бачити, щоб підготувати документи для розірвання оренди. Тому – питання до Міністра культури та Прем’єр-міністра.

Мою ініціативу підтримали 18 колег та колежанок, за що я дуже вдячна. Сподіваюся, Кабмін не стане зволікати.