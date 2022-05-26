Духовенство України просить осудити Кирила за поширення "русского міра". Про це повідомив настоятель Православної церкви України Епіфаній 26 травня.
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Архієрейський Собор ПЦУ звернувся до Вселенського Патріарха та Настоятелів Помісних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила Гундяєва.
Православна церква України просить позбавити Кирила престолу через "поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних".
Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист ідеології "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покарання,
– вважає Епіфаній.
Позиція патріарха Кирила під час війни
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну патріарх Кирил благословив окупантів на війну. Він повністю підтримує агресивні дії російських військ на території України.
- Уповноважена з питань прав людини Людмила Денісова показала листівку від РПЦ, де росіянин отримав благословення на знищення українців. Там мовилось про те, що потрібно "стерти українську націю з лиця землі". Подібні "благословення" видавали у Брянській єпархії РПЦ.
- Патріарх Кирил зухвало стверджує, що Росія – "дуже миролюбна країна", попри всі звірства російських загарбників в Україні. Він називає вбивства мирних жителів – "справжнім подвигом".
- Українська Православна Церква Московського патріархату підтримала ідею засудити патріарха Кирила, який благословив геноцид українців. Священники звинувачують його у сприянні війни Росії проти України.
- Військовий капелан Сергій Дмитрієв зауважив, що РПЦ – це політична релігійна організація, яка благословляє злочини, вбивства та ґвалтування. Вона не має нічого спільного з вірою та церквою.
- За даними ЗМІ, патріарх Кирил має увійти до 6-го пакета санкцій ЄС. Про це їм повідомили два анонімні джерела з Єврокомісії. Тим часом прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримає санкцій проти Кирила. Адже це начебто "збентежить мільйони віруючих християн".
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