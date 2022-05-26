Духовенство України просить осудити Кирила за поширення "русского міра". Про це повідомив настоятель Православної церкви України Епіфаній 26 травня.

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Архієрейський Собор ПЦУ звернувся до Вселенського Патріарха та Настоятелів Помісних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила Гундяєва.

Православна церква України просить позбавити Кирила престолу через "поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних".

Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист ідеології "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покарання,

– вважає Епіфаній.

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