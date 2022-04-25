Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий капелан Сергій Дмитрієв. Однак зазначив, що йому зовсім нецікаво, що буде відбуватися з патріархом Кирилом.

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Він наголосив, що той бере участь у політичній релігійній організації, яка сьогодні пропагандує війну, благословляє злочини, вбивства та ґвалтування.

Для мене ця організація немає нічого спільного з вірою, церквою. Тому мені байдуже, що з ними буде. Я думаю, що вони вже покарані,

– сказав Дмитрієв.

І додав, що їх ще покарають просто як громадян, оскільки капелан узагалі не вважає його священником.

"Якби там дійсно були віряни, вони б вийшли на Красну площу, зробили б там мітинг чи голодування, щоб українців не бомбили, не ґвалтували та не вбивали. Але цього ніколи не буде", – вважає капелан.

Що не так із патріархом Кирилом

Кирил проповідує доктрину "русского мира". Вона взагалі не відповідає православному вченню.

Кирил скоїв моральні злочини. Він благословив війну проти України, відтак, повністю підтримав агресивні дії російських військ на території України.

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