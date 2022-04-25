Об этом в эфире 24 канала сказал военный капеллан Сергей Дмитриев. Однако отметил, что ему совсем неинтересно, что будет происходить с патриархом Кириллом.

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Он подчеркнул, что тот участвует в политической религиозной организации, которая сегодня пропагандирует войну, благословляет преступления, убийства и изнасилования.

Для меня эта организация не имеет ничего общего с верой, церковью. Поэтому мне все равно, что с ними будет. Я думаю, что они уже наказаны,

– сказал Дмитриев.

И добавил, что их еще накажут просто как граждан, поскольку капеллан вообще не считает его священником.

"Если бы там действительно были верующие, они вышли бы на Красную площадь, сделали бы там митинг или голодовку, чтобы украинцев не бомбили, не насиловали и не убивали. Но этого никогда не будет", – считает капеллан.

Что не так с патриархом Кириллом

Кирилл проповедует доктрину "русского мира". Она вообще не отвечает православному учению.

Кирилл совершил моральные преступления. Он благословил войну против Украины , поэтому полностью поддержал агрессивные действия российских войск на территории Украины.

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