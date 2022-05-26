Духовенство Украины просит осудить Кирилла за распространение "русского мира". Об этом сообщил настоятель Православной церкви Украины Эпифаний 26 мая.
Обратите внимание С момента вторжения России УПЦ МП покинули более 400 приходов
Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Настоятелям Поместных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла Гундяева.
Православная церковь Украины просит лишить Кирилла престола через "распространение еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространение схизм среди православных".
Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист идеологии "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не выявит плодов наказания,
– считает Эпифаний.
Позиция патриарха Кирилла во время войны
- После полномасштабного вторжения России в Украину патриарх Кирилл благословил оккупантов на войну . Он полностью поддерживает агрессивные действия русских войск на территории Украины.
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова показала открытку от РПЦ , где россиянин получил благословение на уничтожение украинцев. Там говорилось о том, что нужно "стереть украинскую нацию с лица земли". Подобные "благословения" издавались в Брянской епархии РПЦ.
- Патриарх Кирилл дерзко утверждает, что Россия – " очень миролюбивая страна ", несмотря на все зверства российских захватчиков в Украине. Он называет убийства мирных жителей – "настоящим подвигом".
- Украинская Православная Церковь Московского патриархата поддержала идею осудить патриарха Кирилла , благословившего геноцид украинцев. Священники обвиняют его в содействии войны России против Украины.
- Военный капеллан Сергей Дмитриев отметил, что РПЦ – это политическая религиозная организация, благословляющая преступления, убийства и изнасилования. Она не имеет ничего общего с верой и церковью.
- По данным СМИ, патриарх Кирилл должен войти в 6-й пакет санкций ЕС. Об этом им сообщили два анонимных источника из Еврокомиссии. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит санкции против Кирилла. Ведь это вроде бы "смутит миллионы верующих христиан".