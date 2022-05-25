Российские оккупанты потеряли большую площадку своего влияния в Украине. Православная церковь Московского патриархата давала им надежду, что часть украинцев поддержит их захватнические действия.

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Переход общин в Православную церковь Украины

С тех пор, как российские оккупанты начали полномасштабную войну против Украины, общины из УПЦ Московского патриархата начали переходить в Православную церковь Украины. Их количество уже перешло отметку в четыреста.

Больше всего общин совершили переход в ПЦУ в Хмельницкой области, речь идет о более чем 100 общинах. Также сообщается, что 50 общин ушли под руководство митрополита Епифания.

Украинская православная церковь Московского патриархата барахтается против таких переходов и жалуется на "захват храмов". Формально УПЦ Московского патриархата – это часть Русской православной церкви и подчиняется патриарху Кириллу.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты бросили все свои силы на полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Враг совершает наступательные действия по всем направлениям.

Единственная цель врага – захват территорий, города их не интересуют. Они не прекращают безумные обстрелы и бомбардировки гражданской инфраструктуры и жилых районов. В результате их преступных действий гибнут мирные украинцы.

Рашисты в уничтоженном ими Мариуполе додумались крутить свою пропаганду на установленном на машине мобильном экране. На фоне развалин города это выглядит вершиной цинизма, но россияне привыкли пробивать все новое и новое дно.

Вместе с тем наши разведчики сообщают о том, что силы рашистов далеки от их ожиданий. Еще некоторое время враг сможет продолжать активные боевые действия и наступательные операции, но оружие западных партнеров Украины изменит ситуацию в пользу героических ВСУ.

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