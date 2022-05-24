Детали разговора чиновников

Разговор Зеленского с Шарлем Мишелем состоялся накануне специального заседания Европейского совета. Оно состоится 30 – 31 мая.

К теме 7 пакет санкций – на подходе: он может заблокировать банки из России, через которые идут расчеты

Сквозным вопросом заседания будет помощь Украине,

– рассказал Зеленский.

Поэтому вместе с Мишелем украинский лидер скоординировал шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в Европейском Союзе.

Недавно Мишель побывал в Одессе

9 мая глава Евросовета побывал с рабочим визитом в Одессе. Кстати, в то время как россияне празднуют День победы, европейцы отмечают День Европы. Мишель приехал отметить этот праздник в Украине и обратился к гражданам: "Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас".

Мишеля в Одессе сопровождал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, что визит политика в такой день – очень мощный сигнал поддержки. За личное присутствие в Украине и проявленную смелость Мишеля через видеосвязь поблагодарил и Зеленский.

Читайте также: Евросовет уже ищет способ конфисковать российские активы и передать их Украине, – Мишель

Президент отметил важность не допустить продовольственный кризис в мире, поскольку сейчас Россия блокирует проход торговых судов в украинские порты. Поэтому может возникнуть голод, ведь Украина поставляет зерно для 400 миллионов людей во всем мире. Отметим, что заблокированное судно с зерном находится в Одессе.

Кстати, в Одессе главу Евросовета застала воздушная тревога. Мишелю пришлось вместе со Шмыгалем прятаться в укрытии. Иностранный политик также побывал возле дома, в который российские оккупанты запустили свою ракету. Тогда среди погибших была 3-месячная девочка.

Обратите внимание! 20 апреля Шарль Мишель побывал в освобожденной от российских военных Бородянке. Он увидел ужасные разрушения, которые мирному городу нанесли россияне. Дипломат подчеркнул, что история не забудет военные преступления, совершенные в этом поселке.

К теме смотрите видео с визита Мишеля в Одессу: