Деталі розмови чиновників

Розмова Зеленського з Шарлем Мішелем відбулася напередодні спеціального засідання Європейської ради. Воно відбудеться 30 – 31 травня.

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Наскрізним питанням засідання буде допомога Україні,

– розповів Зеленський.

Тому разом з Мішелем український лідер скоординував кроки щодо посилення санкцій, продовольчої безпеки, відбудови України та руху до членства в Європейський Союз.

Нещодавно Мішель побував в Одесі

9 травня голова Євроради побував з робочим візитом в Одесі. До речі, у той час, коли росіяни святкують День перемоги, європейці відзначають День Європи. Мішель приїхав відзначити це свято в Україні й звернувся до громадян: "Ви не самотні. ЄС підтримує вас".

Мішеля в Одесі супроводжував український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що візит політика у такий день – надзвичайно потужний сигнал підтримки. За особисту присутність в Україні та виявлену сміливість Мішелю через відеозв'язок подякував і Зеленський.

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Президент наголосив на важливості не допустити продовольчу кризу у світі, оскільки зараз Росія блокує прохід торговельних суден до українських портів. Через це може виникнути голод, адже Україна постачає зерно для 400 мільйонів людей у всьому світі. Зауважимо, що заблоковане судно з зерном перебуває саме в Одесі.

До речі, в Одесі голову Євроради застала повітряна тривога. Мішелю довелося разом зі Шмигалем ховатися в укритті. Іноземний політик також побував біля будинку, у який російські окупанти запустили свою ракету. Тоді серед загиблих була 3-місячна дівчинка.

Зверніть увагу! 20 квітня Шарль Мішель побував у звільненій від російських військових Бородянці. Він на власні очі побачив жахливі руйнування, які мирному місту завдали росіяни. Дипломат наголосив, що історія не забуде воєнних злочинів, які були скоєні у цьому селищі.

До теми дивіться відео з візиту Мішеля до Одеси: