У своєму твітері Шарль Мішель написав, що неможе бути жодного миру без відновлення справедливості.

Важливо Глава Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва

Мішель відвідав Бородянку 20 квітня у межах свого візиту до України.

У Бородянці. Як у Бучі та багатьох інших містах в України. Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні,

– наголосив глава Європейської Ради.



Глава Європейської Ради у Бородянці / Фото з твітеру Шарля Мішеля

Більше деталей візиту політика до України, на жаль, немає. Відомо лише, що він прибув до України потягом та сказав, що перебуває у серці вільної та демократичної Європи, тобто в Києві.

Додамо, що раніше у столиці України побували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Політики на власні очі побачили руйнування, які російська армія завдала Бучі.

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