Деталі візиту політика невідомі. Він лише опублікував фото з вокзалу та тегнув Володимира Зеленського.
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Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи,
– написав Мішель.
Зауважимо, що прибув політик на потязі Укрзалізниці.
До речі, раніше в Києві побували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Політики на власні очі побачили руйнування, які російська армія завдала Бучі.
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