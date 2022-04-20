Детали визита политика неизвестны. Он только опубликовал фото с вокзала и тегнул Владимира Зеленского.

На тему Байден ответил, приедет ли в Украину в ближайшее время

Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы,

– написал Мишель.

Заметим, что прибыл политик на поезде "Укрзализныци".

Кстати, ранее в Киеве побывали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Политики своими глазами увидели разрушения, которые российская армия нанесла Буче.

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