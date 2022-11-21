Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Там завершили досудебные расследования в отношении российских агентов.

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СБУ уже передала в суд материалы уголовных производств. Злоумышленники собирали информацию о перемещении подразделений Сил обороны на Востоке.

Поймали с поличным

Агенты Кремля были задержаны во время спецоперации СБУ в Донецкой области. Один из мужчин был личным информатором "министра обороны днр" Стрелкова-Гиркина. Террориста он нашел уже после 24 февраля из-за запретной соцсети "Одноклассники".



Переписка с террористом / Скриншот СБУ

Злоумышленник предложил оккупанту "помощь". В частности, по указаниям Стрелкова собирал в Славянске информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ. Также задержанный передавал россиянам локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры.

Установлено, что передачу закрытых сведений вражеский агент осуществлял по собственному аккаунту в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности, – рассказали в СБУ.

Работникам СБУ удалось вовремя задержать мужчину. Во время этого он как раз пытался послать агрессору оборонную информацию.

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Другой задержанный

Также СБУ задержала жителя поселка Клебан-Бык. Его с начала полномасштабного вторжения завербовал представитель фсб. Мужчина проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе. Главной задачей было искать колонны украинской военной техники и передавать геолокации через анонимный мессенджер.

Обоих задержанных подозревают по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении вооруженных Сил Украины в условиях военного положения. Мужчины получат наказание – до 12 лет заключения.

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